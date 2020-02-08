醫護復工惟防疫裝備不足　醫管局：得1個月儲備

不滿政府未有實施全面封關而罷工5天的醫護界工會「醫管局員工陣線」，因參與投票的會員有過半數欲復工，工會決定將行動擱置，今起(8日)重返工作崗位。醫管局聯網服務總監楊諦岡今早在電台節目表示，醫管局有既定人事程序處理員工缺勤，亦會視乎個別員工不上班的情況逐一檢視，又提到現時採購防疫裝備有一定困難，手頭上儲備約有1個月存貨，會繼續與供應商溝通，而7個聯網須謹慎控制存倉量，務求每位醫護人員都有防護裝備。

他指出，現時公立醫院共有約1600萬個口罩儲備，未連同已經派發到各部門的數目，預計可以使用1個月；而保護衣方面，由於部分原材料不足，導致全球的供應鏈出現問題。對於昨日(7日)有參與罷工的醫護人員衝入醫管局大樓辦公室，要求與高層對話，楊稱明白同事採取新的表達方式，而醫管局亦已採取包容的形式，慶幸事件沒有任何人受傷。

社區組織協會幹事彭鴻昌則認為，今次醫護罷工的出發點是好，但從病人的角度絕對不認同以罷工作為談判或壓迫的手段，他亦同時批評政府在醫護罷工過程完全不瞅不睬，促請不要追究罷工醫護，以便讓他們可以安心抗疫。

立法會衞生服務界議員李國麟就對罷工感到無奈，批評政府去年底得知內地疫情後，沒有堵截病毒源頭，令現時演變成人禍，出現口罩不足和市民搶廁紙等情況。護士管理局前成員、華員會前會長黃河就形容，工會擱置罷工是浪子回頭，認為不應在錯誤路上繼續行，令醫護專業變得政治化。