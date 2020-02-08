政府部門續有限度服務　近日到期稅款延至本月17日

因應本地武漢肺炎疫情持續，政府各部門提供的公共服務繼續有特別安排。稅務局今日(8日)宣布由2月10日起，除商業登記署、印花稅署及中央詢問處(只限有關離港人士清繳稅項的查詢)外，暫時停止所有公共服務。

此外，所有於1月29日至2月16日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至2月17日。

勞工處亦將由2月10日至2月15日期間提供有限度公共服務，除職業介紹所事務科(星期一至五上午9時至下午1時)的櫃位服務外，其他櫃位服務會繼續暫停。轄下的兩所職業健康診所及職業醫學組則繼續停止開放，已預約服務的人士，將獲個別通知預約安排。

土地註冊處於2月10日起調整辦事處開放時間，該處會於星期一至星期五上午9時至下午1時30分，提供交付文書辦理註冊服務；星期一至星期五上午9時至下午十2時30分，辦理其他事宜。

需要交付文件的客戶可於星期一至星期五上午9時至下午5時，把文件放入設於金鐘道政府合署高座大堂詢問處的投遞箱；報價單則需在上午9時至下午12時半，放入金鐘道政府合署高座28樓辦事處的「土地註冊處報價箱」。

消防處亦宣布，該處的防火單位下星期會繼續提供基本及有限度公共服務，包括各類牌照申請、危險品車輛驗車申請、新樓宇消防設備驗收、通風系統驗收申請、圖則審批和處理有關樓宇消防安全改善工程事宜等。

另外，該處轄下的牌照及審批總區總部繳費處和收發處，以及消防安全總區總部收發處，亦會於周一、周三及周五的上午10時至下午12時30分和下午2時至下午4時提供基本服務。