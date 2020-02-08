醫護界罷工擱置　工會被斥發起罷工需承擔責任

因武漢肺炎襲港而掀起的醫護界罷工昨日宣布擱置。護士管理局前成員、華員會前會長黃河認為工會停止罷工是浪子回頭，希望他們放下心魔和偏激，令醫護專業「去政治化」；他又指工會發起罷工需承擔責任，又指醫護罷工應有被秋後算賬的準備，不應要求醫管局不作懲處。

黃河今(8日)出席電台節目表示，形容醫管局員工陣線停止罷工就如「不在錯誤路上繼續走」，惟他同時批評工會無交代罷工對病人的影響，又斥罷工醫護「破世界紀錄」，因世界各地無醫護罷工會包括緊急服務。黃質疑有關指控政府無保障醫護人員的說法，屬過於情緒化及不真確，他有感目前與沙士時期相比已有所改善。

醫學會副會長林哲玄則表示，據了解在罷工期間有接受輻射治療的癌症病人受影響，感激醫護人員返回崗位。他認為醫護人員均同意需要收緊關口，惟大家的表達方式不同。林又指醫管局有為醫護提供保護衣等物資，並有感染控制訓練，「唔係咩都無做，但足唔足夠就可以再討論」。