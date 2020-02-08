國泰港龍取消3月28日前航班　包括倫敦華盛頓濟州內地

國泰航空因應疫情，宣布取消未來2個月多個國際及內地地點的航班服務。

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空公布，由於新型冠狀病毒爆發，以及市場相應對航班需求大幅下跌，今年3月28日前將暫停多個地點的航班服務，包括倫敦(格域)、羅馬、華盛頓、紐瓦克、馬爾代夫(馬累)、達沃、克拉克、濟州、台中，以及所有中國內地城市(北京、上海、成都及廈門除外)。

國泰航空網頁公布指，將逐步減少約90%往返中國內地的航班。在未來2個月，預計會大幅減少國泰航空及國泰港龍航空網絡的其他航班，佔可運載量約30%。各地點的實際停飛日期及航班班次減幅或有所不同。受到停飛或航班班次減幅影響的乘客會收到電郵，作出安排。

直接向2航空公司訂票的乘客可透過「自助管理訂位服務」重新訂位，或致電當地客戶聯絡中心。如持有部分使用的機票，而往／返地為暫時停飛之航點，乘客可為旅程中任何尚未使用的機票申請退款。

國泰航空旗下香港快運前日(6日)宣布，取消本月12日至下月26日多班香港來往南韓首爾、日本大阪、長崎及石垣島的航班，合共涉及超過80個航班。受影響乘客可免費更改出發日期，或更改為快運其他航線，或選擇申請全數退款。