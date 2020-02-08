機場返港人流疏　內地客稱職員無提在家隔離需戴口罩

‪武漢肺炎仍然肆虐，本地確診數字不斷上升，港府宣布由今日(8日)凌晨起，所有內地來港人士須強制接受14天的檢疫措施，至上午10時，機場出入境的旅客疏落，自內地回港的旅客絕大部分表示入境處的職員解說清晰，但有旅客表示，他們不知道在家隔離需戴口罩。

自泉州回港的鄭先生今早約10時到達接機大堂，他表示入境處職員有向他表明在家隔離時應做的事，如一日要量兩次體溫、不可外出等，惟該職員表示在家中可不戴口罩，與政府公布的隔離措施有出入。

從成都探親返港的港人彭先生表示，本打算更早時間回港，不料早前的航班被取消，因此只能乘坐今天的班次。他反映措施實施後入境的時間較往常長，用了逾15分鐘，但可以接受。他表示過關時心情緊張，職員解說尚算清晰，不會特別擔心，又稱職員未有特別提醒他要在家中要戴口罩。

同樣由成都回港的葉先生指，入境處職員解說仔細，亦提供相當多的資料供其參考，他表示因早前已訂好今日的機票，故知悉要強制隔離都未有更改。他稱，雖然措施或會影響他復工的日程，但明白隔離的重要性。他又表示，因只有妻子和他同住，在家中不會特別戴口罩。

亦有個別旅客表示，入境處雖有提供檢測文件要求他們記錄每日的體溫，但卻未知有關文件14日後該如何處理，僅估計「應該有人嚟收啩」。