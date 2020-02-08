林志釉批港府後知後覺　錯過遏止疫情時機

沙士疫情已過去17年，香港再次面對被稱為「新沙士」的武漢肺炎威脅，沙士互助會會長林志釉在電台節目中質疑，港府未有兌現承諾，吸取沙士時的經驗，又批評政府不願全面封關，猶如家中因洩漏煤氣而發生火警，但屋主救火時只願關掉一半煤氣，錯過遏止疫情的寶貴時機。

03年時曾被誤診患沙士的他表示，沙士過後時任特首成立的獨立調查委員會曾發表報告，要求港府「吸取經驗，防患未然」，惟多年過後，港府仍未有吸取沙士時血的教訓，防患於未然。他又提及，本港現時已出現人傳人個案，與沙士時如出一轍，擔心下一步是社區疫情大爆發，然後醫護相繼染病死亡的情況會再次出現。

對於醫護罷工要求政府全面封關，他以家中洩煤氣導致火警作比喻，消防員要求戶主完全關掉煤氣掣才入火場救火，但戶主只肯關掉一半煤氣，卻反過來批評消防員貪生怕死，批評政府對疫情後知後覺，錯過遏止疫情的寶貴時機。

林續指，作為病人權益倡導者，固然不願看到有任何行動影響病人看病，但認為事件是源於政府多年來以人口老化作藉口，掩飾醫療服務未能與時並進的失職。他最後寄語港人，面對疫情，憑著堅毅不屈的精神，最終必會取得最終勝利，希望政府可以民為本，帶領市民走出恐懼。