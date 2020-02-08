普通病房錄確診個案　醫生需隔離：防疫失敗

武漢肺炎肆虐香港，在出現多宗確診個案後，政府也開始隔離觀察個案密切接觸者。其中有公立醫院醫生，於普通病房治理後來確診的患者，現正接受14天隔離，他大嘆：防疫戰已經打輸了！

A醫生在一公立醫院內科病房工作，早前接觸了一個肺部感染求醫個案。病人聲稱自己沒有回過大陸，亦沒有接觸過患病的大陸人，情況一開始都尚算穩定，於是就被送到普通內科病房，接受A醫生治療。可是到翌日個案情況便急轉直下，要轉送隔離病房，及後確診患上武漢肺炎，連同A醫生在內的六名醫護人員也先後出現病徵，要接受十四天隔離。

A醫生憶述當時接觸個案後感喉嚨痛及流鼻水，以為是自己工作太操勞所致，直到後來收到電話才知自己接觸過確診患者。「當時都好驚，就算我真係感染，我當晚值班可能接觸過20至30個病人，進出病房都起碼有5、6個起跳，而且同唔同醫護人員都有接觸，亦啱啱同媽媽食飯，所以好擔心自己會唔會將病毒傳播開去。」

可幸的是，全部六名醫護人員的初步檢測均呈陰性反應，「其實都唔可以鬆懈，陰性都唔代表完全無事，因為潛伏期都長，多數我哋話係十四日，所以依家都喺隔離營自我監測。」A醫生又指隔離營情況尚算不俗，「大家都自己一間房，衞生環境經自己打掃後都還好，三餐有人準備，每日都會量體溫，見醫生、跟醫生傾電話update情況。」

A醫生認為自己的經歷，反映出本港政府防疫失敗，亦為醫護人員帶來一個訊息：普通病房現在每時每刻都存在危機。「之前講要咩隔離病房，要點全副防護裝備，入隔離病房就可以保障醫護人員都此情不再」，A醫生認為個案也印證已經有社區傳播、隱形傳播，「我覺得我哋已經係防疫失敗，呢場仗已經打輸，依家惟有諗點止蝕。」

防疫仗打輸了，A醫生認為政府責無旁貸，「我哋成日話防疫，實質可以做咩？其實好簡單，就係斷截源頭，封關就係防疫，但你哋（政府）後知後覺，慢人半拍」。現時造成社區傳播，就是因為無好好堵截源頭，走在疫症之前：「太多政治金錢經濟利益考慮在內，對於前線醫護人員和市民的心聲、訴求簡直係不理。」

A醫生覺得醫護人員已經盡了力，「其實武漢肺炎之前，香港嘅醫療體系已經好有問題」，公立醫院佔床率，尤其是內科是長期高於100%，醫護身心壓力都非常大，再加上武漢肺炎下，要照顧本地市民之餘，也要應付有病旅客，更要擔心求診者有否瞞報自己背景，負擔是雪上加霜，「壓力係難以想像，我會話成個醫療體系係崩潰緊。」

困在清幽的隔離營，看着出面紛亂的世界，A醫生坦言覺得心痛，因為剩下的同事要補上自己的工作，真的辛苦了很多，同時因為政府不聽民意訴求，令很多其實本身很有心、很有熱誠的同事，都不惜犧牲自己前途，走上街頭為大眾市民抗爭，但自己就在隔離營幫不上甚麼，「希望自己未來幾日唔會有新嘅徵狀，係可以無事，出嚟之後盡快返自己崗位，跟大家一齊抗疫。」