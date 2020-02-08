灝景灣3密切接觸者未隔離　駿洋邨作隔離營引恐慌

武漢肺炎持續肆虐，隔離營隨時逼到爆！早前青衣灝景灣出現確診個案，有葵青區議員稱得悉與灝景灣有密切接觸的3名人士至今仍未獲安排入住隔離營，只好進行家居隔離，昨晚(7日)更獲衞生防護中心告知隔離營已爆滿，遂炮轟防護中心對此不作公布，令居民蒙在鼓裏。另有沙田區議員表示今日(8日)獲民政署告知，當區快將入伙的駿洋邨將會是隔離營的選址之一，目前未有具體時間表，但已引來居民恐慌，至今接獲了逾100名居民反映擔憂。

目前政府只用3個度假村做隔離營，僅得97個單位，當局亦承認設置隔離營選址不容易。有指現時上述隔離營已近逼爆，當局有意徵用烏溪沙青年新村作選址。青衣灝景灣第一座於周三及周四(5及6日)分別有住戶確診武漢肺炎，照計與患者有密切接觸的人士須入住隔離營，惟灝景灣有其他住戶向葵青區議員譚家浚反映，指涉事住戶單位仍然燈火通明，懷疑3名相關人士只留家隔離。

譚指向防護中心查詢後，昨晚獲告知因隔離營爆滿而沒有將上述3人送至隔離營。他怒斥防護中心不負責任，「乜嘢都唔公布」、「日日就係要等我哋死追爛追先肯講」，譚要求當局盡快安排相關人士入住隔離營。

沙田區議員麥梓健就指出，昨日網上有傳言，指當區未入伙的駿洋邨將成為隔離營，他為此向民政署查詢，今早獲局方人員口頭確認該邨會是隔離住所的選址之一，但無法交代落實時間表。麥不滿政府無就設置隔離營而諮詢地區意見，又指有逾百居民反映擔心一旦設營，將增加當區社區爆發疫症的風險，「當中唔少該邨嘅準居民等咗多年先上到公屋，就快準備攞鑰匙先咁搞」！

東網記者今日在駿洋邨附近視察，該邨周圍的主要交通道路被封鎖，有大量防暴警員駐守及巡邏，不時搜查可疑人士，而港鐵火炭站D出口亦有警員戒備。一名駿洋邨準住戶湯先生表示反對當局以該邨作隔離營，他稱自己與妻子及兒子一家三口同住，等了10年才在去年12月接獲房屋署通知，在今年2月至4月間可以揀樓入伙，然而現在駿洋邨成為隔離營選址之一後，「有排都入唔到伙」，他表示肺炎疫情不知道要多久完結，「就算(疫情)年中完，加上又要清潔消毒，點都要到年尾先可以入伙啦」！