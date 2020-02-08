政Whats噏︰漢奸黎不顧疫情攪局　李漢奸等戴罩現身

武漢肺炎殺到香港，確診人數持續增加，人心惶惶下個個都減少外出同埋聚會。不過被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首嘅「漢奸黎」壹傳媒黎智英似乎就懶理疫情嚴峻，由外地返回香港後，中午就喺其寓所攪局，密會同為「叛國禍港四人幫」、有「李漢奸」之稱嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘、因違法佔領行動(佔中)案被判囚8個月、緩刑2年嘅白鴿黨前主席李永達等。睇嚟漢奸黎真係唔識死喇。

漢奸黎本月2日先喺香港國際機場搭飛機離港，返抵香港後今日(8日)就喺佢何文田寓所攪局。中午12時許，李漢奸、李永達、白鴿黨議員林卓廷、因違法佔中案被判囚8個月嘅社民連副主席黃浩銘，同埋曾將漢奸黎嘅秘密捐款「袋住先」長達9個月嘅工黨前議員李卓人一行五人，就乘坐由漢奸黎司機駕駛嘅七人車抵達黎宅。五人都有戴上口罩，抵達後就匆忙落車，步入黎宅。

查實漢奸黎今個月初、武漢肺炎已經襲港下都肆無忌憚咁戴住口罩都要同屋企人去尖沙咀嘆日本菜，之後亦曾到潮州菜館大快朵頤再離港外出，依家佢又再喺自己寓所攪局，唔通佢真係唔怕中招感染病毒？