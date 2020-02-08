九巴削班次防疫　市民旺角等逾45分鐘呻不便

九巴因應防疫情況及載客量變化削減巴士班次，部分班次延長至30至50分鐘一班，令司機收入大減，亦影響市民出行。東網記者今午(8日)到旺角視察多條巴士線，發現有部分班次需等候逾45分鐘以上。有前往慈雲山的長者指，平日等候3C巴士只需約15至20分鐘，但現時需等超過45分鐘，大呻非常不方便，認為九巴不應削班次。

記者翻查九巴的應用程式，顯示部分班次，如前往慈雲山的的3C，在旺角上車需等待約44分鐘，前往元朗的268X，在旺角上車需等待約33分鐘，而往彩虹的203E亦要等候半小時以上。另外，多輛由尖沙咀碼頭開出的巴士班次，包括分別前往樂富、竹園邨、中秀茂坪的班次，平均亦需輪候20分鐘以上。

有車長坦言，九巴削減班次會影響收入，每日工時由10小時減至約8小時，導致每月減少數千港元收入，部分被減班次的車長等待開工時只能回到車廠呆坐，坦言只能節省開支，「都無辦法，慳啲洗」。

居住在慈雲山的鄭太太指，平日等待3C巴士需約20分鐘左右，對於現在要等45分鐘以上感到驚訝，又指留意到路面行走的巴士減少，乘客亦大減。鄭先生亦指，外出的市民減少，「同以前相差好遠」，巴士班次減少會選擇乘坐港鐵。另一名居住在慈雲山的黃婆婆則指，3C可直達目的地，直指班次減少造成不便，而轉乘地鐵要步行約10分鐘，「住嗰度，一定要等(巴士)」，她認為應加密班次，而非削減。

另一市民胡先生指，對九巴削減班次感到不解，「唔方便，等咁耐唔合理」，認為仍有市民需要乘坐巴士，不應削減班次，又指巴士車廂內的衞生環境尚可。