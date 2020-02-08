武漢肺炎肆虐賓館停收客　業界料逾4成倒閉難自救

香港酒店及賓館業在經歷去年持續大半年的反修例風波後，現在又遇到武漢肺炎，酒店賓館市道如同一潭死水，苦不堪言。有賓館東主因應反修例風波，年頭斥資數十萬改建房間作宿舍及教室，冀望轉為長租救亡，惟計劃趕不上變化，坦言疫情肆虐下，為安全考慮，賓館已暫停收客，直至另行通知。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成指，原本眼見反修例風波導致旅客下跌，故見招拆招斥資數十萬改建房間，將部分房間打通改建為詠春教室及學生宿舍供長租，希望幫補生意。無奈再遇上新型冠狀病毒疫情，如意算盤成空：「唔好講有冇長租客啦，依家咁嘅情況，即使有客都唔敢畀你入住！」

劉續指，為安全考慮，除了現正入住的長租客，其位於尖沙咀的賓館已暫停收客，並已做好隨時暫停營業的準備。他坦言，自己屬於業內幸運的一群，由於是自置物業，能靠「食老本」經營，逃過倒閉命運，但不少租借物業的行家則難逃結業命運，預計有超過40%賓館已結業。

在疫情持續擴散下，不僅打擊本港酒店業，零售對同遭重創。周大福珠寶集團發言人表示，疫情當前，集團以公共衞生利益和預防為首要考量，香港及澳門目前有40多間分店暫停營業，其餘分店亦縮短營業時間，至另行通知；營業的分店每2小時進行清潔及消毒，減低員工和顧客受感染的風險，並將與商場及業主商討舖租方面的問題。