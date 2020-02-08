議員促隔離營遠市區　美孚居民爆粗斥政府購口罩不力

早前政府擬徵用美孚翠雅山房作隔離營，惹來該區居民反對。民主派議員今日(8日)舉行美孚居民大會，近200市民出席。大會原邀請食物及衞生局副局長徐德義出席，但徐及全體美孚新邨業主立案法團主席均無出席。大會進行期間，多位議員都建議將隔離營設於遠離市區的地方，現場市民不時高呼「反對市區隔離營」、「瘟疫爆不停」、「政府無恥」等口號。

有居民在發言期間，指擔心疫情在社區爆發，批評政府在全球搜購口罩不力，更爆粗表達不滿，直斥「仆X去死啦」。另一居民質疑，在市民回港後自我隔離期間，難以確保其並無出門，望政府加強監控措施。

議員郭家麒在發言期間表示，對徐德義沒有出席居民大會表示遺憾，指徐同為醫生實屬可恥。他指摘政府將原本可處理的事情「搞彎」，稱事情絕對荒謬，政府需負最大責任。又指內地早已自行封關，港府亦需要從源頭阻擋，令疫情不要擴散，否則個案只會沒完沒了。郭怒斥政府沒有向美孚居民解釋隔離營的情況，包括隔離營地的垃圾會如何處理、會否變為疫情高危區等。他建議政府優先考慮將禮賓府、特首位於粉嶺的別墅、解放軍軍營、迪士尼二期等地作為隔離營地。

議員黃碧雲稱，政府沒有將隔離營選址提交立法會討論，政府從來沒有民主，更沒有諮詢市民意見，建議政府應優先考慮遠離民居的地方作為隔離營地。黃又指政府推行的14天自我隔離措施只是呼籲市民自律，如市民出門，政府難以追蹤。