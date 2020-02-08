世界夢號船員須檢測武漢肺炎　倘呈陰性乘客可落船

香港至今出現26宗武漢肺炎確診個案，其中1人死亡。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(8日)未有新增確診個案，當中本地個案中最遲發病是上月28日，而屬「可能本地」的個案中最遲發病是上月30日，中心會密切留意本地傳播情況。張承認，由於當局對武漢肺炎仍有很多未知的地方，若遇上沒有病徵但傳染性高的患者，現時的隔離方法未必有效阻止病源，再次呼籲市民保持高度衞生。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，香港過去24小時新增44宗懷疑個案，目前仍有81人需要隔離。在26宗確診個案中，當中1人死亡，21人留醫瑪嘉烈醫院、1人留醫東區醫院、2人在威院、1人在北區醫院，確診個案中3人情況危殆，包括第7宗、第16宗及第24宗。

劉表示，第24宗個案病人在周三(5日)發病到威院求診，昨日(7日)健康情況轉差，需入住深切治療部，使用呼吸機呼吸；第25宗留醫北區醫院的病人情況嚴重，昨日血含氧量下降，並入住深切治療部，暫時不需使用呼吸機維持生命。劉又指，由於公立醫院目前防疫裝備短缺，會安排住院病人每日獲發一個口罩，而探病或其他相關人士則不獲口罩。

至於曾接載武漢肺炎確診患者的世界夢號郵輪，目前仍停泊在啟德郵輪碼頭，約3600名乘客及船員落船無期。防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康表示，應專家建議，會為逾千名船員檢測對武漢肺炎的反應，衞生署已派員向船員收集樣本，預計4日後完成所有檢測，若屆時所有船員均呈陰性反應，乘客便可落船。他又指，截至今午4時，有35名船員及9名乘客曾出現發燒及上呼吸道徵狀，所有人均對武漢肺炎呈陰性反應。

至於為何不會為所有乘客檢測，梁解釋說，所有乘客均不會直接接觸到於上月24日確診並落船的病人，反而船員有機會接觸，故只會為所有船員進行檢測。

對於青衣有確診病人的家人未有進入隔離營，張解釋，因其家人年紀已90多歲，需在家中使用特別設施，不適合進入隔離營。她明白同一大廈的居民會擔心，但在家居隔離人士不可外出，大廈管理處已清潔公共地方，食環署人員亦已清潔該單位。張又指，該處有致電該3名人士，確保他們留在家中，又指香港有閉路電視，相信可以追蹤他們。