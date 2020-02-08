情人節花店銷情慘淡訂單暴跌　負責人：未試過咁差

送花予伴侶是不少人每年情人節的「指定動作」，但受武漢肺炎疫情影響，市民減少外出，今日(8日)在旺角花墟，有花店呻銷情慘淡，負責人直言是開店以來，情人節訂單最少的一年。

花店負責人黃小姐指，以往情人節平均有過百張訂單，今年訂單比去年少一半，「好大原因係受疫情影響」。她認為上班族「返唔到工」，變相令訂單減少。疫情來襲，市民避免慶祝活動，「根本依家就冇咩人出街」。雖然距離正日(14日)尚有6天，但她預期銷情慘淡，又指花墟人流減少，「未試過咁差」，直言今年銷情是開店以來最差。

另有花店店員梁先生慨嘆市況「一般般」，直言雖然情人節正日未到，但按照去年同時期比較，訂單確有減少，「可能到嗰日就會多啲人訂番」，最終銷情仍要觀望疫情變化，又指氣氛不如以往般熱鬧，但「買就一定有人買嘅」。他未有明言會否推出優惠促銷，「嚟貨平咪賣得平啲」，又指由於上班族不用上班，當日可能會選擇即場購買，認為需持樂觀心態面對銷情。