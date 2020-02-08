涉尖沙咀大埔3宗械劫案　2中學男生落網

尖沙咀及大埔於去年底發生3宗涉及找換店職員、遊戲機中心及私人會所劫案，損失逾146萬港元。警方經深入調查後，至昨日(7日)先後拘捕兩名涉案的中學男生。警方繼續追緝在逃劫匪下落、以及追查贓款去向，同時調查疑犯是否有社會背景。

大埔警區助理指指官(刑事)莊成逸表示，去年11月27日傍晚時分，兩名找换店職員於尖沙咀漢口中心被人持刀打劫，掠去約120萬港元現金。其後，於12月11日深夜，大埔翠屏花園一間遊戲機中心遭洗劫，損失約4.5萬港元。

7日後的12月18日，3名男子持牛肉刀闖入位於廣福道一樓上所私人會所，劫走約22萬現金財物後迅速逃去。惟兩名匪徒疑食髓知味，事隔2日後，於20日再次返到上址踩線擬再犯案時，被職員認出而揭破身份，在一名熱心市民及一名休班警員協助下，成功擒獲一名16歲疑犯及檢獲一把牛肉刀。

警方經過深入調查及掌握更多情報後，終鎖定目標。至昨日，警員再於油麻地吳松街拘捕一名19歲涉案男子，相信仍然有一名男子在逃。3宗劫案無人受傷，警方不排除他們涉及更多同類案件。