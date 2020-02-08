兩港確診武漢肺炎男子曾逗留澳門　不排除在當地感染

武漢肺炎蔓延全國，香港及澳門亦出現確診個案。澳門衞生局今日(8日)公布於香港確診感染的2名男患者在澳門的行蹤，他們分別是58歲持香港和澳門身份證的發財巴男司機及42歲香港男子，並指他們均在澳門曾逗留一段時間，不排除是在澳門感染的可能性。

局方指，早前一名發財巴男司機在香港確診感染武漢肺炎，該患者是58歲持香港和澳門身份證的男子，任職中澳旅行社發財巴司機，長住珠海，每日往返珠海和澳門。該男子於上月21日至周二(4日)期間，每日早上6時至7時由關閘入境澳門，步行前往工作地點，再駕駛車牌MW2947的發財巴往來關閘及「水立方—葡京—新葡京賭場」路線，每晚10時至11時經關閘離開澳門。他於周二出現發燒和咳嗽，翌日(5日)下午從珠海入境澳門，到巴波沙大馬路巴士站乘坐MP5793的101X巴士離開，並於同日下午5時09分經港珠澳大橋口岸返港。

澳門衞生局疾病預防控制中心表示，該患者發病前14天每天往返珠海及澳門，在澳門期間除工作以外並無其他活動，因其工作時間規律，工作期間會接觸大量旅客，不排除是在澳門感染的可能性，當局呼籲曾在周三(5日)下午約5時乘坐金巴的人士留意健康狀況。

局方周時透露另一名香港第26宗確診新型冠狀病毒的42歲香港男子，在逗留澳門一周的行蹤。患者曾於上月22日由深圳機場出發到河北，同月26日由河北乘坐飛機到廣州再抵澳門。從抵達澳門當天至上周六(1日)期間，該病人入住銀河萬豪酒店，幾乎全程逗留在酒店賭場中場和貴賓廳，並於周日(2日)早上約10時，由賭場私家車送到外港碼頭返回香港，翌日(3日)出現發燒和咳嗽。

當局指，該確診個案患者發病前14日曾有8天在澳門，並主要在旅客較多地點逗留，不排除是在澳門感染的可能性，但患者在澳門期間未有症狀，故傳染給其他人士機會少。