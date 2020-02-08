強制隔離檢疫實施首日　暫有161人「坐疫監」

香港今(8日)起實施強制檢疫，規定從內地入境的人士須在居所等隔離14天。特首林鄭月娥表示，強制檢疫今日(8日)實施後，截止今午4時，3個口岸入境人數為8953人，當中港珠澳大橋香港口岸有682人次入境，深圳灣則有152人次入境。有161人接受強制檢疫令，148名家居隔離、11人入住酒店，另有2人獲安排入住西貢戶外康樂中心和曹公潭戶外康樂中心。當中涉及143名香港居民、18名非香港居民，警方已進行10次家訪，發現全數人士留在家居檢疫。

對於口罩短缺問題，林鄭稱懲教署平均每月生產約180萬個口罩，現時超過800人報名參與義務生產口罩工作，反應熱烈，未來月製有望增至250萬個。她同時宣布，將每月增加生產的70萬個口罩，免費分配予外判清潔工友。

她透露政府現有1200萬個口罩存量，並強調一點都不充裕，與醫管局庫存一樣，只夠政府部門使用1個月，故會優先供應衞生署、港口衞生科人員及前線人員等使用。她呼籲社會各界採購口罩的人士將途徑轉介予政府，同時捐口罩給社會上有需要的人，又指現時是抗疫關鍵時刻，呼籲市民減少在社交場合與人接觸，並注意個人衞生。

至於滯留湖北及武漢的香港居民，她指政府一直透過駐武漢辦事處了解他們的需要，衞生署已設立健康熱線提供醫療意見，辦事處亦提供武漢醫療機構在線醫生的聯絡方法，以協調滯留當地的人士包括須服用香港供應藥物的長期病患者，並透過醫管局或親友在醫生取得藥物，送至武漢分發，而首批藥物已付運，其他亦會分批付運。

對於政府宣布將向政府外判清潔工每月提供70萬個口罩，香港環境衞生業界大聯盟表示歡迎，並指雖然未必能夠完全解決外判清潔工對口罩的需求，但給業界一個很大的支持，希望前線員工可以為當前的防疫工作繼續努力。