戴假髮持槍劫兩店　狡猾中年秃頭賊落網

警方就新蒲崗及葵涌發生的2宗持槍劫交代案情。黃大仙警區刑事總督察莫子威表示，本周二(4日)新蒲崗大有街一間時裝店、及昨日(7日)葵涌廣場一間鞋店先後發生2宗持械行劫案，損失金額逾31,000港元。2宗案件犯案手法十分相似，賊人通常以一人看守的店舖為目標，入店後會亮出一把疑似手槍物體指嚇威脅打劫，繼而以索帶綑綁受害人手腳後，才於店舖內大肆搜掠。

黃大仙警區反黑組聯同重案組、情報組調查後，鎖定賊人身份及居所，於今日(8日)下午4時許採取行動，掩至葵涌葵聯邨聯悦樓一單位外拘捕一名男子，於該單位樓層垃圾房檢獲犯案的工具。警方透露，歹徒相當狡猾，犯案前通常會進行喬裝掩飾，如戴假髮、太陽眼鏡及口罩，又會預先踩線。行動中，警員亦於上址檢去一支疑似氣槍、假髮及犯案時衣著。被捕疑犯姓陶(53歲)，本地人，於哈薩克出生，禿頭，報稱無業，有案底。

警方又補充，2宗劫案中的受害人俱為女士，年齡47歲及57歲，葵涌廣場附近的閉路電視錄影片段亦顯示，歹徒犯案前已經於上址徘徊一段時間，其後再闖入鞋店大叫打劫，並用手槍指嚇受害人頭部，令其不敢揚聲及反抗，再放紙箱於門外作掩飾，讓其他人以為店舖暫停營業，以便他進行搜掠，賊人逗留數分鐘後離去。