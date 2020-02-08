修例風波：尚德邨祭周梓樂變堵路　警放催淚彈驅散

【22:30】警方施放至少1枚催淚彈驅散人群。

【22:00】一批黑衣人將單車、雪糕筒等雜物放置於尚德邨對出的馬路堵路，多人隨即被乘坐7人私家車、手持警棍的警員撲倒，並帶走至少1人；隨後有一批防暴警持長槍到場支援，有警員施放胡椒噴霧，警方舉起藍旗示警。

-------------------------------------

去年中發生的反修例風波，引發多場警民衝突，期間更有參與示威人士不幸逝世，令衝突進一步升級。其中去年的11月4日，香港科技大學學生周梓樂在將軍澳尚德邨停車場高處墮下，4日後不治離世。今日(8日)是周去世3個月忌日，約百人聚集到尚德邨停車場悼念周。

在周梓樂墮下的停車場2樓的行人通道，掛滿了大量紙鶴，現場有人設置椅桌及便利貼，供他人寫下悼念字句，而在地面的一處牆壁上則貼有其畫像，旁邊同時貼上去年9月22日被發現浮屍於魔鬼山對出約100米海面的職業訓練局青年學院的15歲女生陳彥霖的畫像，現場人士在畫像前擺放鮮花及點燃蠟燭拜祭。另有一批黑衣人在附近揮動旗幟。