政Whats噏：諮詢組織會議暫停　區議會唔識死照開

新冠肺炎疫情陰霾下，政府延續公務員在家工作安排，立法會亦取消下周三(12日)嘅大會同其他委員會會議。政府日前仲宣布，未來兩周內所有法定、諮詢組織都暫停開會，換言之18區區議會亦唔開會喇。不過，目前主導全港17個區議會嘅民主派就不滿政府決定，批評政府唔畀開會係僭越區議會主席權力，部分區議會更打算按原定日程開會。佢哋唔通真係為咗開會唔驚感染？

對於多個區議會批評政府嘅決定，民政事務總署署長謝小華亦致函各區議會主席，話各區民政事務處會依照政府安排，暫停向區議會提供會議場地及秘書服務，希望議員合作同體諒，暫時只係延遲未來兩周嘅會議。不過，18區民主派區議員今日(8日)就去信政府，重申開會屬迫切且必須，要求安排會議商討社區防疫工作。

身兼屯門區議會主席嘅「十七區區議會正副主席及離島區議會民主派代表」輪任召集人陳樹英就鬧爆政府，話區議會係市民選出嘅地方議會，並非政府委任，即使立法會決定暫停會議，亦非由政府決定，加上區議會規模細，傳染風險遠較學校等為低喎。

深水埗區議員何啟明就話，嗰區嘅區議員冇人返過內地，就算照常開會，風險亦比較低，批評政府做法係唔尊重區議會，要求政府撤回決定。佢又質疑政府做法越權，其所屬嘅民協未來或會就政府有關決定提出司法覆核。而深水埗區議會未來兩周都有會議，即使開會期間冇秘書服務，會後都希望秘書能夠聽錄音作會議紀錄咁話。

北區區議會主席羅庭德就認為區議會喺處理疫情上有角色，當區已成立專門討論防疫議題嘅工作小組，討論有關指定診所、隔離營選址等重要議題，政府唔應該一刀切。不過佢都提到，召開會議最重要係有官員即時回應，所以都同緊其他議員及秘書處探討將有關會議改為視像會議嘅可能性。

此外，雖然立法會主席梁君彥已決定取消大會，但民主派議員今日就去信梁，反對其決定，並要求召開會議討論疫情事宜。民主派成日都叫反對已經唔係新鮮事，不過依家蔓延埋去區議會咁啫。