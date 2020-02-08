過去一周增36宗嚴重流感個案　29人死亡

香港受新冠肺炎連同冬季流感夾擊，衞生防護中心公布數字顯示，截至周三(5日)共有164人患嚴重流感個案，需入住深切治療部，已有94人因流感死亡。嚴重流感個案與上周三相比，增加了36宗及29宗死亡個案。

衞生防護中心公布的《流感速遞》顯示，香港踏入冬季流感高峰期開始，共錄得164宗因患嚴重流感，需入住深切治療部的個案，其中94人因嚴重流感死亡，感染個案及死亡個案分別比上周三急增36宗和29宗。目前個案中，最多人患甲型(H1)流感，共有129人受感染，其次有19人染甲型(H3)流感、1人患乙型流感，1人同時感染甲型(H1)及丙型流感，其餘14人則仍有待分型。

至於兒童流感狀況方面，踏入冬季流感高峰期後，共錄得5宗兒童嚴重流感個案，其中有3宗屬周日(2日)至周三期間出現腦病變、嚴重肺炎等併發症，包括1名曾接種今季流感疫苗的患者。

截至周三，普通科門診呈報的流感樣病例平均比率為4.5宗（每千個診症計），遠低於前一周的6.7宗；而私家醫生診所呈報的流感樣病例平均比率則為20.5宗（每千個診症計），高於前一周的15.5宗。衞生防護中心指出，最新監測數據顯示，香地季節性流感的整體活躍程度較前一周輕微下降，但仍處於高水平。

另外，醫院管理局公布，昨日(7日)有3642人次到公立醫院急症室求診，其中897人次經急症室入內科，內科住院病床整體佔用率為82%。內科住院床病中，有3間醫院整體佔用率逾百分之百，包括明愛醫院(104%)、天水圍醫院(102%)，以及博愛醫院(101%)。兒科住院病床的整體佔用率為32%，全數兒科病床的佔用率均不過5成。