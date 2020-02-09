修例風波：示威者尚德邨外再堵路　防暴警再作驅散　

【00：05】防暴警再返回現場驅散集結人士，期間舉藍旗警告集結人士盡速離開，又將記者趕回行人路，並制服多人。現場有多名人士被截停後，蹲在地上一字排開接受查問，亦有人紛紛向警方舉手示意「合作」。

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去年中發生的反修例風波，引發多場警民衝突，期間更有參與示威人士不幸逝世，令衝突進一步升級。其中去年的11月4日，香港科技大學學生周梓樂在將軍澳尚德邨停車場高處墮下，4日後不治離世。今日(8日)是周去世3個月忌日，約百人聚集到尚德邨停車場悼念周。

在周梓樂墮下的停車場2樓的行人通道，掛滿了大量紙鶴，現場有人設置椅桌及便利貼，供他人寫下悼念字句，而在地面的一處牆壁上則貼有其畫像，旁邊同時貼上去年9月22日被發現浮屍於魔鬼山對出約100米海面的職業訓練局青年學院的15歲女生陳彥霖的畫像，現場人士在畫像前擺放鮮花及點燃蠟燭拜祭。另有一批黑衣人在附近揮動旗幟。

晚上10時許，一批黑衣人將單車、雪糕筒等雜物放置於尚德邨對出的馬路堵路，多人隨即被乘坐7人私家車、手持警棍的警員撲倒，並帶走至少1人；隨後有一批防暴警持長槍到場支援，有警員施放胡椒噴霧，警方舉起藍旗示警。及至晚上10時半，

警方施放至少1枚催淚彈驅散人群。

警方表示，晚上接近10時，將軍澳有集結人士突然衝出尚德邨附近的馬路，用大量卡板、單車、雪糕筒等雜物堵路，阻塞交通。另外，亦有部分人用磚塊砸毀交通燈。警方迅速到場採取拘捕行動，其間有暴徒向警察投擲磚塊。

警方因應現場情況，曾使用胡椒噴劑及施放催淚煙。警方警告示威者立即停止違法行為，警方會繼續嚴正執法，回復社區秩序。