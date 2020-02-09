東方日報A1：檢疫隔離港府求其　錯過最佳時機

新冠肺炎肆虐，惟政府遲遲不決定全面封關，錯過最佳時機，僅宣布昨日起，所有經內地入境人士需接受十四日家居檢疫。截至昨午四時，共八千九百五十三人次入境香港，當中一百六十一人須接受強制檢疫，但有昨日從澳門抵港的旅客批評香港檢疫措施寬鬆，另有曾在內地接受檢疫的港人說，內地防疫措施嚴格，坦言「出咗街都未必可以返到屋企」，更試過須於車內留宿數天。不少需要定居檢疫市民說不清楚具體做法如「是否全日在家戴口罩？」、「十四日完成又有乜程序？」滿是疑團。有醫生坦言，家居檢疫的原意是好的，惟執行上馬虎，措施太依賴家居檢疫者自律，認為當局應主動檢查家居檢疫者身體狀況。

強制檢疫令首日實施，政府於深圳灣香港口岸入境位置提供五架旅遊巴士，據知是用作接走在香港沒有住所或酒店的內地旅客。首名於該口岸入境的港人張小姐表示，早一、兩天才知悉香港今日開始強制檢疫，她說內地防疫措施比香港更嚴格，無法外出四處走動，「出咗街都未必可以返到屋企」，更有兩至三天需在車內度宿。

由澳門經港珠澳大橋抵港的黃先生說過關除填寫健康申報表，回答兩條問題，包括是否來自澳門或過去十四日內有否到過內地便通行，並沒有測量體溫。另一名抵港澳門市民鄭先生指出，澳門早前已經全面封關，拒絕內地人入境，香港的檢疫措施則「麻麻哋」，明顯較為寬鬆。

各個內地口岸昨日人流明顯減少，場面冷清，至昨午四時有八千九百五十三人由港珠澳大橋、深圳灣口岸及機場入境，當中逾九成人由機場入境；港珠澳大橋入境人數為六百八十二人，深圳灣口岸則為一百二十五人。入境人士中，有一百六十一人由內地來港須接受強制隔離，當中一百四十八人家居隔離，十一人於酒店隔離，另兩人獲安排入住政府提供的暫住設施。

林鄭月娥指，衞生署人員及警方會透過致電家居檢疫者和上門突擊家訪，以及要求家居檢疫者以WhatsApp及微信的實時地點申報功能，交代身處位置。

而截至昨日六時，警方曾進行十次家訪，期間被突擊抽查的家居檢疫者均在住所內。民政事務處公布，由於家居檢疫安排可能對受影響人士造成不便，民政事務總署及各區民政事務處已設立三十七條電話熱線，予家居檢疫求助。

此外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，如家居檢疫者由內地（非湖北省）來港，其同住家人並不需要接受監測，但如檢疫者由湖北省到港，其家人則需要一同接受家居檢疫，衞生署每日均會致電他們檢查，又重申家居檢疫者擅自離家將違反法例，本港到處也有閉路電視（CCTV），可用作離開住所的證明。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，相關措施原意是好的，但不解為何執行上相當馬虎，因家居隔離者本應在隔離期間，不可與任何人接觸，以免傳播病毒，惟現時措施卻允許隔離者與家人同住，加上現時措施太依賴被檢疫者自律，包括出現病徵後須主動向當局呈報，他建議最理想做法應是衞生署在突擊檢查期間，向被隔離者探熱，查看是否真的沒有發燒徵狀。

本身是醫生的議員郭家麒亦形容相關措施兒戲，形同虛設，他指出關口過關時只需自行申報地址，不需要提供任何證明，如入境者謊報地址將難以追蹤，又指衞生署利用電話檢查家居檢疫者是否在家，是鼓勵他們有法不依，因沒有接聽電話並不屬犯法。

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