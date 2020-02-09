我有正能量：疫境自強 沙士康復者靠運動走出陰霾

最近在香港，連呼吸一口空氣都變得奢侈，非典型肺炎（沙士）康復者蘇志強早有感受，肺部功能早因感染病毒受損，17年來一直在稀薄的空氣中尋覓出路，最終在山上建立出自己的健身小天地，強壯身體，走過陰霾，更帶領許多人運動自強。

「香港人口真係太稠密，有咩事我哋真係孭唔起，所以一定要身體健康。」蘇志強說起來別有感受，邊行邊說間，他突然急步向前，原來發現前方的長者未有戴口罩，「林伯，有冇口罩呀，出去一定要戴呀！」假如感染沙士是他的前半生，看着前方5張乒乓球枱，10位長者兩邊對疊，這片小天地，便是他在後半生一手一腳建立，「我成日都話冇沙士，就冇主教山。」

69歲的他戴着口罩，與記者走上位於太子警察遊樂會後的小山坡，細說自己的故事，當年他因未有洗手就更換口罩，而成為全港1755宗感染沙士病毒的其中1人。當年只能依靠呼吸機維生：「對住個電話細細聲講嘢，都喘氣。」他停頓了一會，向天感慨，「我仲感受到好近。」

幸運地逃離死亡邊緣，卻又要反覆接受中醫、物理治療。原本奔走中港兩地的老闆，頓成「跑一日步都有筋膜炎」的沙士康復者，身體被折騰得猶如活在噩夢，跌落「食、瞓、唔開心」的惡性循環，直到11年前有天，機緣巧合攀上主教山，改寫他的一生。

「（當時我諗）點解今日唔攰，仲好精神，原來係空氣，係呢度空氣洗淨咗我。」就是該處300級的石級，成了他的「仙丹」，於是他天天往山去，身體轉好。從一開始，休息3次方可以登頂，今日他戴着口罩邊走邊說，休息一次便可到達。

之後他更自行裝嵌單車機、拉繩裝置、沙包，練習物理治療的動作，在山上建立出健體小天地。從旅行中發現可以滾輪替長者按摩小腿，回港後他便親手製作；網上發現防水的乒乓球枱，又弄來幾張；眼見上山的小路崎嶇難行，1年前建出一條連接山頂、設有扶手的「同心徑」。又有見年邁長者未能再登山，3年前在山腰覓得小空地，把健身器材弄到山下，開設第2個「健身中心」，通通大獲好評。

「我將精神寄託喺有興趣嘅嘢，所以你問我仲痛唔痛？痛架！但如果你永遠思考自己嘅痛楚，不如用快樂嘅嘢冚住佢。」連創傷後遺症亦開始有好轉，他百感交集，抬頭一笑，「係主教山令我重生。」從山上得到健康，如今疫症重臨香港，他仍希望用下半生延續山上的精神，同心抗疫。

回想起當天沙士來襲，雖然自己賠上健康，但他亦看到人性光輝，「我哋社會當年好團結‥‥‥」此時那刻，他哽咽地說：「醫護人員真係好好，冇咗佢哋，我哋搞唔掂。」雙目紅了一圈，對於現時疫症重臨，蘇坦言心情沉重不安，近日更有不少人搶購口罩與日用品，令社會瀰漫惶恐情緒。他呼籲大眾團結抗疫，應把口罩讓給上班一族，長者應多留在家中，「人哋要逼車、逼港鐵，所以有時我都情願畀自己嗰個人哋用。」

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