探射燈：注重衞生　遏止家居傳播

曾祈殷指病毒有機會通過糞便傳播，促市民定期將清水倒進廁所的U型聚水器。

在新冠肺炎疫情籠罩下，本港人人自危，內地研究出病毒可經糞便傳播，更敲響家居衞生的警鐘。有醫生呼籲市民無論居住環境如何，都必須加強個人及家居清潔，將家居感染的可能降至最低。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，病毒一旦可透過糞便傳播，家居清潔衞生則是重要一環，必須用清水倒進廁所的U型聚水器減低病毒傳播風險，每周至少1至2次，一般清水就可。曾提醒，如廁後沖廁時必須蓋上廁板，待沖水完畢後始揭開，否則病毒有機會四濺。他又稱，個人衞生方面，必須定期用梘液徹底清潔雙手，注重個人整潔衞生，遏止疫情透過家居傳播。他指本港人口稠密，更添社區傳播風險。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，擠迫的環境會增加病毒隨飛沫傳播機會，「唔會單講新冠肺炎，靠飛沫傳播的流感病毒同傷風都有機會。」許強調，住戶需做好個人衞生，盡量保持空氣流通和定期清潔家居。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！