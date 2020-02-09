探射燈：口罩荒禍全港　基層慘上加慘

全港陷入口罩荒，市民即使有錢亦未必能買到合規格的防疫口罩，基層市民苦況更甚。有關注組織促政府倣效澳門盡快實施口罩配給，讓市民能夠公平及穩定地獲配口罩。

香港社區組織協會社區組織幹事吳衛東指，基層市民一罩難求，該會口罩存量亦僅能維持二至三周，即使早前獲捐款買口罩，亦難以訂購。他指民政事務總署早前開放避寒中心，不少露宿者入住，惟職員戴口罩，入住人士卻未獲分發，室內窗戶緊閉，潛在社區感染危機，政府對此責無旁貸。

吳續指，澳門早已實施口罩配給且行之有效，不明白何以港府至今仍未實行，促請當局盡快推行相關措施，讓所有香港市民尤其基層可憑身份證獲取口罩。現時不少劏房戶因無口罩而不敢外出，若情況惡化恐會衍生更多問題。該組織另一社區組織幹事施麗珊則指，政府必須確保口罩貨源充足及管制價格，長遠亦應興建更多公屋改善現時劏房戶過度密集的居住環境，從根本解決社區感染危機。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！