探射燈：政府懶理播毒危機　20萬劏房住客易染疫大爆發　

蝸居劏房的住戶擔心，隨時會因防疫措施不足而令疫症蔓延。

內地確診個案研究顯示，新冠肺炎病毒可透過糞便傳播。但本港有超過20萬人蝸居劏房中，恐面臨感染威脅，有住戶投訴廁所不時污水倒灌，1條污水渠改裝數家人用；更多劏房戶共用廁所，有無窗劏房戶定期往返內地，卻與7戶共用廁所。關注團體指大部分劏房違規改建排污系統，專家直指難阻隔細菌。議員狠批政府漠視播毒危機，擔心出現大規模社區疫情爆發。

「廁所啲水湧晒出嚟，搞到成間屋浸晒。」曹女士（化名）和子女居於深水埗約100平方呎套房，該單位劏成八間套房出租，雖然設有獨立廚廁，但手工粗糙，過往不時發生馬桶污水倒灌，擔心病毒透過污水渠傳播至室內，恐釀成2003年淘大花園翻版。

當年淘大居民在沙士爆發前，曾投訴廁所發出異味。衞生署調查發現病毒的主要傳播途徑和大廈污水系統有關，接駁單位的U型聚水器乾涸而未能發揮隔氣功能，開啟抽氣扇時，病毒便經空氣從污水管倒流進浴室。居於不足30平方呎劏房的梁先生對疫情憂心忡忡，其房無窗，連抽風扇都欠奉，室內陣陣異味。

更令人擔心的是，梁要與其他7個劏房戶共用廚廁，「對面屋兩公婆成日返大陸。」他坦言鄰舍有定期往返內地習慣，廁所雖有窗，但馬桶又殘又舊，牆上滿布污漬，明顯很久未清潔。梁無奈指收入僅能應付生活所需，根本無法負擔更好的居住環境、或消毒用品等，「依家啲口罩咁貴，都唔捨得買。」

「過往亦有唔少劏房戶反映廁所有異味嘅情況。」葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉表示，類似情況屢見不鮮，劏房往往空氣不流通及衞生環境欠佳，而且不少基層市民與內地來往頻繁，患病風險較大，但他們往往欠缺資源購置裝備保護自己。他表示近日接獲有打散工的基層市民因無法買口罩而被辭退，他批評政府支援不足，基層市民水深火熱。

工程師學會前會長黃澤恩直言，新型劏房往往升高地台以建獨立廚廁，但為要節省空間，通常採用無法阻隔細菌的無隔氣直渠，病毒有機會透過渠口散布室內。議員郭家麒擔心劏房戶的居住環境惡劣，會進一步加劇病毒在社區爆發的風險。

屋宇署發言人指，該署若接獲有關排水系統欠缺U形聚水器的舉報，會根據《建築物條例》，採取執法行動。

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