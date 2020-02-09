網民熱話：大媽購貴價濕紙巾求換貨　店員發惡出手施襲

疫情來勢洶洶，所有消毒及清潔產品需求量日益增加，不過有部分藥房卻在此時抬價賺一筆。近日一名大媽在藥房購入一包濕紙巾後，發現價錢貴一截，於是要求藥房換貨，過程中由於一直拍片直擊，疑因此引起店員不滿，拒絕換貨之餘，更兩度出手摑向對方。事隔一日，藥房「落閘」貼文告示，認錯求原諒。

涉事是一間位於佐敦白加士街的藥房，近日Facebook各大群組都瘋傳有關片段。從片段所見，一名大媽級女顧客在藥房內向中年男店員「找晦氣」，大媽開口即說：「換都唔畀換喎...依家嚟換沖涼液，佢話唔換」，又指自己在店內以98元購入的濕紙巾，其他店舖只售25元，直指對方發「國難財」。當大媽滔滔不絕直指對方不是時，男店員突然發難，一手摑向大媽，更喝罵對方：「唔好影相，我打x你㗎」，大媽雖說要報警，但對方仍未收斂，再度出手襲擊。

雖然片段未有交代結果如何，惟昨日(8日)早上，網民貼出藥房的門口照片，可見藥房已落了半閘，閘上更貼有一張道歉告示，「員工因情緒失控，令女顧客憤怒和不安...本店為此深切反省和深感歉意」。

不少網民看過片段後，紛紛圍攻藥房，有人直指女顧客購入屬冇消毒功能的濕紙巾，一般只售「10零20蚊」，「賣咁貴，無良心，等摺埋啦！」有人坦言藥房的經營手法一向有問題，「唔係第一次」、「你估你喺門口貼張紙道歉就得㗎，你已經入咗黑名單！」不過亦有人認為若藥房是明碼實價，買賣就是「你情我願」，根本難作追討。

網民有話說：

Lux Tong：準備執笠

Kawai Ko：知道咁貴都買

峯笑：打開門口做生意明買明賣，客人可以選擇唔買。換唔換貨又係另一個問題，但係出手打人就一定錯晒。

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