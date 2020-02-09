食衞局指取得大部分檢疫人士手機定位　暫未見違規

新冠肺炎疫情大爆發，政府遲遲不全面封關，僅規定昨日(8日)起所有經內地入境人士需接受14日家居檢疫。食物及衞生局副秘書長鄭鍾偉今早(9日)出席電台節目表示，除部分沒有帶手機的旅客及長者外，已取得所有強制檢疫人士的手機定位資料，暫時未有發現違反檢疫令情況，而強制檢疫主要是減少雙向人流，接受檢疫人士不論是本地居民或旅客，14日內都不能離境。

食衞局局長陳肇始則指如果所有受檢疫人士都聽從指示，可大大減低社區爆發情況。她又指，香港確診的新冠肺炎個案有零星屬於本地感染，需要擴大社區的監測範圍，設立指定診所，可為病徵較輕微的懷疑個案進行病毒測試，做到及早發現、隔離及治療，如果診所被破壞，會影響整體疫情工作。至於政府擬徵用火炭駿洋邨作隔離營遭地區人士反對。陳回應指，目前隔離營數目緊張，希望市民合作，否則對抗疫無幫助。

對於近日有市民到超市搶糧食及紙巾，陳表示香港食米總存貨有2500萬公斤，足夠全港市民食用一個月，呼籲不要恐慌搶購及囤積，但她承認在物流方面要加快，否則市民見到貨架上無貨會慌張。

曾接載新冠肺炎確診患者的郵輪「世界夢號」，由上周三(5日)停泊在啟德郵輪碼頭至今，衞生署早前派員上船與船員收集樣本進行快速測試。陳肇始在節目後表示，船上有1800名船員，有機會曾接觸過確診患者，所以須取樣本測試，希望今日會有結果。她又指，理解船上乘客的需要，民政署會提供協助。