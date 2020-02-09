防範新冠肺炎病毒氣溶膠傳播　專家籲勿用腳踩痰

上海市政府上周六（8日）證實，新冠肺炎病毒可以通過氣溶膠傳播，即帶病毒的飛沫混合在空氣中形成氣溶膠，穩定地懸浮於空氣中，人吸入病毒氣溶膠便可能受感染。有專家表示，氣溶膠傳播可能在擁擠電梯及通風不良的廁所等地方發生，呼籲民眾不要隨地吐痰，更不要用腳去踩地面上的痰。

上海復旦大學附屬中山醫院感染病科與感染管理科主任胡必杰表示，預防飛沫和接觸傳播，醫護人員要戴好外科口罩、勤洗手及頻繁消毒接觸的物體表面如門柄等。但要有效地預防氣溶膠傳播，除要保持室內通風良好，醫護人員亦要配戴好N95口罩，新冠肺炎病人必須安置在負壓病房。

而在日常生活中，目前明確的氣溶膠傳播研究是在坐廁沖水形成旋渦產生氣溶膠，有研究表明坐廁產生帶微生物的氣溶膠，可以飄到屋頂。要預防氣溶膠傳播途徑引起的感染，沖廁時蓋上座廁蓋及定期消毒清洗。打噴嚏時要用衣袖遮擋，因為噴出的飛沫有大有小，大顆粒的飛沫會直接沉降到地面，而小顆粒的飛沫可能懸浮在空氣中，形成氣溶膠。

此外，中央指導組專家、北京朝陽醫院副醫院副院長童朝暉表示，新冠肺炎病毒與沙士病毒是85%同源，研究顯示抗擊沙士時產生的抗體能在病人體内持續半年。因此，他推斷，新冠肺炎病人體内也會產生抗體，半年以內不會再次感染。