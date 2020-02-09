黃友嘉指積金局身經百戰　毋須擔心巿場短期波動

新型冠狀病毒疫情發展令本港整體經濟和巿場環境增添不明朗因素，積金局主席黃友嘉向打工仔打強心針，指截至去年年底強積金總資產累積至接近9700億港元，年率化回報率為4.1%，相當於政府財政儲備九成。他又表示積金局過去20年來面對過不少逆境，如受到「非典型肺炎」(SARS)打擊都能「收復失地」，無礙制度持續穩健發展。因此打工仔不用太擔心市場的短期起伏，更毋須過早對來年的市況和投資表現失去信心。

黃友嘉在積金局網誌中表示，強積金制度實施這20年間，世界經濟及社會環境亦面對過不少逆境，如制度實施初期正值科網股泡沫爆破，其後又遇上2003年SARS爆發、2008年環球金融海嘯，以至近年環球經濟也愈趨不明朗。不過，即使經歷這些風浪，強積金制度依然能夠持續穩健發展。

黃指，打工仔作強積金投資時最重要認清自己的目標和風險，選擇合適個人情況的投資組合，就有望取得理想回報。缺乏投資知識或無時間打理強積金的打工仔，預設投資策略（DIS）是值得考慮的選擇。其「隨齡降險」的特質，可以自動調節風險，以生肖來比喻，就好像不懂游泳的老鼠，只要坐在懂得過河的牛身上已經可以安全到達目的地。

他續指，約9萬個僱員的供款帳戶是在強積金制度推出時開立並持續收取供款，這些帳戶中強制性供款產生的強積金平均為36萬港元。當中約3萬個帳戶同時收取自願性供款。若同時計算強制性供款及自願性供款產生的強積金，這些帳戶的強積金平均更達84萬港元，較只作強制性供款多出超過1倍。在2019年4月至12月期間，可扣稅自願性供款帳戶的數目已經接近2.4萬個，總供款額更已達7.61億港元，情況令人鼓舞。