陳茂波料新冠肺炎對經濟影響超沙士　失業率或超3.3%

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，財政司司長陳茂波今(9日)於網誌表示，疫情令本已下行中的經濟受到進一步的打擊，對香港經濟實質影響程度甚至很有可能高於2003年時沙士。

陳茂波指在疫情蔓延前，香港已面對頗為嚴峻的經濟環境，去年第四季的本地生產總值出現負增長及零售銷貨量急跌。目前內地旅客佔整體訪港旅客人數的78%，比率遠高於2002年的41%。而近年旅遊業佔香港總服務輸出32%，高於沙士時期的21%。旅客銳減，飲食、零售、消費及旅遊相關等行業將受到重創，令香港就業市場面對的壓力將增大，陳指最新的失業率數字很大機會高於去年第四季的3.3%。

陳茂波指，金融市場在過去兩星期，債券、貨幣、外匯和衍生工具市場未見異動，股票市場縱有波動，仍平穩有序運作，反映本地及國際投資者對香港市場保持信心。新一份財政預算案將於本月底發表，陳指，疫情迅速變化為預算案的編製工作帶來更大挑戰，正評估疫情對香港經濟的最新影響，並審視不同措施的適切性。