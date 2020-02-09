新冠肺炎致重建項目押後　市建局指資金流受影響

新型冠狀病毒肺炎疫情襲港，影響各行各業經營。市建局表示，由於凍結人口調查的工作涉及家訪，增加病毒傳染風險，該局決定押後推行尚未展開的重建項目，而正在施工的重建項目部分亦會停工。市建局又指，會研究向該局約千個商住租戶延長租金援助。

市建局行政總監韋志成今日(9日)發表網誌，他指該局有部分重建項目的籌備工作已進入最後階段，但根據法例局方必須委派職員進行凍結人口調查，核實受影響人士的身份和領取特惠津貼的資格，而有關調查需要進行家訪，可能構成病毒於社區傳播的風險。

韋指，市建局董事會商討後認為現時有需要暫緩上述調查，因此相關重建項目的開展日期需要押後，導致項目招標、以及從中標的合作發展商所收取的前期款項均會延遲，直接影響市建局財務狀況，特別是資金流。

至於已動工的重建項目，韋稱由於地盤是人流密集的地方，加上建築工人可能會在農曆新年期間回鄉度歲，為避免他們回港後立即返回地盤工作，增加病毒傳播風險，個別項目的合作發展商已決定暫時停工或調整工作進度。他又指，內地多個省市政府要求工廠延至本月中才復工，當中包括多個主要供應香港建築用砂石物料的廠房，因此會影響香港的石屎供應，承建商正評估相關情況。

韋又指，本月內有16宗樓宇復修工程需要招標，涉及900個單位，由於全部單位都收到屋宇署和消防處發出強制驗樓令、維修令或消防安全指示等命令，要求業主在限期前完成，因此市建局將為每宗個案委派個案主任跟進，如期推展招標工作。另外，市建局去年10月起為該局約800名住宅租客和約200名商舖租戶，提供不同的租金寬免或減租措施，該批措施原定今年3月完結，該局正審視疫情對市面經濟環境和居民收入的影響，研究適時推出進一步的紓緩措施，減輕租戶的生活和經營負擔。