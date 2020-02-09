憂居家檢疫無阻新冠肺炎　政黨請願促全面封關

新冠肺炎疫情繼續爆發，惟港府僅要求從內地入境人士接受14天居家檢疫，未有實施全面封關。有政黨今(9日)到政府總部外請願，並遞交收集到的10萬個聯署，要求拒絕非香港居民入境、採取更完善的隔離措施、派出受專業訓練的警員駐守隔離營、及醫管局不秋後算帳罷工的醫護人員。

民主黨今早近20人，包括逾10名區議員，由金鐘海富天橋出發遊行至政府總部。黃大仙區議員莫嘉嫻表示，港府要求從內地入境的人士接受14天居家檢疫，但卻容許這些人士自行回家和自出自入，擔心只要有患者不自律就會將病毒傳開，未能做到隔離效果。

該黨議員黃碧雲指，所謂的隔離措施未有包括戴上電子手環或有人監管，形容隔離措施屬國際性笑話、不知所謂，直斥會累死香港，認為做法令市民人心惶惶。她建議，政府應公布昨日(8日)從內地入境人士所申報的居所和酒店地址。而隔離營方面，她提到負責駐守隔離營的人士應有執法權力，避免有人逃跑，認為應由受專業訓練的警方負責駐守，而非由退休公務員或童軍駐守。

對於仍有市民滯留在郵輪「世界夢號」，黃指收到45個求助和查詢，當中有市民反映，政府只為船員進行新冠肺炎測試，即使船員測試結果呈陰性，但仍關注病毒的存活期，擔心會否染病，故黃希望政府亦為部分乘客作抽樣測試。莫嘉嫻則表示，有乘客反映擔心會因滯留在船上而遭解僱，她表示船公司指會發出證明書予受影響的乘客，希望僱主會體恤。

而仍停留在日本的郵輪「鑽石公主號」，黃提到收到不少乘客就藥物方面求助，其中一名曾換腎的乘客急需抗排斥藥物，但兩地政府曾指需要花數天時間才能安排藥物，而船公司方面則願意在一收到藥物後，安排使用直升機將藥物轉交乘客，預計在日內會送到。