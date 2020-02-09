逾百人訂口罩後收款人失蹤　有人疑被騙逾10萬

新冠肺炎肆虐，市民為求自保連日搶購口罩，市面上「一罩難求」。有區議員早前接獲一批市民求助，指他們早前於網上購買口罩，也已付款，但收款人突然失去聯絡，涉及逾百人、金額約50萬港元。該名區議員今(9日)聯同部分苦主前往旺角警署報案。

屯門區區議員盧俊宇表示，今早接獲有市民投訴懷疑墮入騙案，在社交網站及通訊軟件的群組中，有一名張先生聲稱有口罩供訂購，數量達6000盒，又稱所有口罩為日本貨源，提供不同款式予人訂購、每盒只需55港元，吸引逾百名市民購買。訂購者直接轉帳至其私人戶口，最高一單涉逾萬港元。該名張先生聲稱會在昨早(8日)公布口罩的取貨時間和地點，但在昨日中午起「人間蒸發」，令一眾苦主憤怒又無助。

事主C小姐表示，自己1月左右留意到社交平台有一名張先生標榜自己用「良心價」賣口罩，以「打擊不良商家炒口罩的風氣」，又指可以以通訊軟件通話核實。她向自己的藥房朋友聯絡後，證實該產品有保證，便與家人朋友合資，訂了170盒，共付9750港元。她表示一開始該名張先生「說話實在，又講明產品係中國製造，覺得佢可信」。

惟該名張先生昨午開始沒有回覆訊息，也沒有接聽她的電話，她才發現自己受騙。她坦言自己作為母親，十分關心家人的健康，眼見家中口罩存貨日漸減少，才驚惶失措，「只是有一絲希望，想唔使買啲咁貴價錢嘅口罩」。她批評政府無法穩定口罩供應，助長不良商家騙取市民血汗錢，令他們無辜受害。

盧形容事件十分嚴重，涉及多個地區，他會與其他區議員合作，亦會聯絡律師為苦主循民事索償。他稱，根據以往經驗，案件屬金融騙案，追討上有一定困難，若戶口款項已經轉出，就更難為苦主追回，故首要任務是到警署報案，讓警察凍結涉事戶口，以便之後索償。他又提醒市民要保護自己，購物時小心，自行評估買家的可信度，更不要一次過轉帳大量款項。