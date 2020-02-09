曾接待打邊爐染新冠肺炎家庭　觀塘Party Room急停業

香港出現疑因一起「打邊爐」導致同一家庭多人感染新冠肺炎事件，涉事場所位於觀塘興業街永興工業大廈的「Lento Party Room」，該店今日(9)在社交平台發文，指獲悉上月26日接待的客人感染新冠肺炎，宣布即時暫停營業，並會通知上月26日之後曾到訪該店的客戶有關風險，並為預約客戶進行退訂。

該店表示，目前未發現有同事出現感染病徵，亦未收到相關機構安排隔離，但為安全起見，同事會自行在家中隔離，完成14日隔離後會安排外判消毒服務為上址進行全面消毒，至於開業時間需直至另行通知。

根據網上資料，「Lento Party Room」面積1400呎，聲稱可容納高達60人，包場服務包括BBQ燒烤、打邊爐及提供到會食物等，如果打邊爐的客戶自攜食物，場地可提供相關的用具，並提供打麻雀、乒乓球枱、大型美式桌球枱及卡拉OK等娛樂設備。