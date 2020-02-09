醫生指共聚親密易傳病毒　籲勿打邊爐打麻雀打車輪

新冠肺炎來勢洶洶，有市民在派對場所(Party Room)打邊爐後與多名家人同確診新冠肺炎，冬天打邊爐暖身的活動可能要暫時避一避。有傳染病專家指出，打邊爐屬人群聚集活動，即使高溫邊爐能煮熟食物，燙死細菌，但若食用方法不當，如用私人筷子同夾一樣食物，便會增加感染風險，因此要視乎打邊爐時究竟是溫度不夠，還是共用食物等因素引起病毒傳播，呼籲在疫情嚴峻下「宜散不宜聚」，減少互相聚集風險。除打邊爐外，打麻雀及打車輪等「三打」行為均在此時盡量避免發生。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，打邊爐是喜慶的聚集活動，大家都會除下口罩進餐，當中無可避免增加飛沫傳播，若配上辛辣調味料可引致咳嗽，增加病毒傳播。他指出，打邊爐的溫度若是達至攝氏100度，均能殺死病毒，因此病毒的傳播途徑需要從多方面考慮。

除打邊爐外，該名20多歲男患者到訪的Party Room還提供不少共用娛樂設施，包括麻雀、桌球等。梁指出，若以普通「四人麻雀」活動，病毒傳播均是環繞該四人，若是更多人聚集便讓病毒不斷傳播，即使打麻雀時戴口罩，但手部不潔等因素亦能讓病毒從人與人之間傳播。

至於「打車輪」又會否易中招？梁指出，若是兩夫妻親熱，病毒傳播只會出現在該兩人身上，但若是從事性服務行業人士，則會讓多人受病毒感染。