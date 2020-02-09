將軍澳普通科門診成指定診所　政黨斥政府離地促撤回

新冠肺炎疫情肆虐，港府早前公布18間指定診所用以接收病徵輕微的懷疑個案，卻惹起當區居民的強烈反彈。有政黨今午(9日)在將軍澳坑口站外設街站收集簽名，反對政府把將軍澳寶寧路普通科門診診所作為指定診所，認為該處接近民居，擔心會增加傳播風險。

身兼公民力量成員的香港廣西社團總會副會長陳志豪表示，寶寧路普通科門診診所樓上有母嬰健康院，附近亦有民居、學校和社區會堂，該處人流密集，不適合用作接收疑似個案，擔心會有社區爆發的風險。他提到，政府無就事件解釋，甚至未有諮詢當區居民，批評政府離地，希望局方撤回決定。

陳又提到，新冠肺炎的傳染性非常強，但政府選擇在人流密集地方設指定診所，做法是有違常理和不智。至於在將軍澳方面，他提到在寶琳有一診所會較遠離民居，傳播風險會相對低，但認為政府作任何決定亦應先諮詢地區意見。他表示，現正就事件與食物及衞生局方面聯絡會面，並會將市民聯署遞交予局方。