酒店工會強烈譴責政府無能　強制檢疫威脅員工生命安全

政府昨(8日)開始實施14日強制檢疫措施，並容許旅客自行入住不同酒店隔離。香港酒店工會今(9日)回應該措施對酒店業的影響，強烈譴責政府無能，要業界承受防疫責任，並呼籲政府盡快實施中央隔離。

工會指，政府並沒有向酒店員工提供任何指引或通報，更沒有提供任何專業隔離措施及裝備人員的場所作隔離，是「搵酒店員工條命嚟博」。酒店僱主亦沒有足夠裝備及措施予員工應對疫症隔離，不少員工都非常惶恐，批評政府做法是不負責任的「卸膊」行為，將隔離旅客責任推卸到酒店業。

工會強調酒店未必有足夠承受能力作為隔離場所，如中央冷氣及二次感染的風險仍成疑，政府至今亦沒有接觸酒店界。另外，工會亦對自律隔離提出質疑，如旅客是否只能留在酒店房間，還是可在酒店範圍活動，質疑自律隔離無效，社區爆發指日可待。

工會重申政府沒有提供清晰指引及賦予酒店權力負責檢疫工作，如早前W酒店有客人有新型冠狀病毒肺炎象徵，嘗試通報衞生署卻獲回覆沒人能處理，認為酒店不需為此負責，不排除會進行任何形式的工業行動。