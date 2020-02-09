廣東科企稱成功研新冠肺炎試劑　擬捐3000份予港府

新冠肺炎疫情持續，香港確診個案日增。廣東凱普生物科技股份公司今日(9日)表示，將捐贈至少3000份新冠肺炎檢測試劑予港府，期望幫助香港抗疫。有關試劑已在廣州為約5000名高風險市民進行篩查，並檢測出約10人為陽性帶菌者。

該科企的高級顧問黃利寶表示，由於新冠肺炎的基因圖譜已公開，故研究團隊基於其基因序列設計試劑，現時多個國家亦有推出有關試劑盒，亦是針對某幾個基因而進行測試。該公司的試劑覆蓋新冠肺炎病毒的「ORF1ab」及「N基因」，並與香港公立醫院採用的試劑是同一技術。

黃續指，該公司研發出兩個核酸核測試劑盒，病毒樣本會先做「螢光PCR法」，再做「Sanger測序法」，前者是進行篩查，若得出結果為陽性，就會進行後者的檢測，以確認病者是否患上新冠肺炎。第一個測試最快可在70分鐘獲得結果，而第二個則需時5至7小時，時間長短因儀器等因素而異。

該公司董事管秩生表示，試劑已在超過10種病毒株上進行測試，結果是十分良好。該公司有意捐出3000份或更多的試劑予港府。他又指，有關試劑已通過廣東省藥監的答辯，正式將產品送到國家食品藥品監督管理總局，爭取進入國家快速通道獲批，期望成為內地任何醫療機構均可使用的檢測產品。