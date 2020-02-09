鑽石公主號港人稱隔離慘過坐監　入境處今派員赴日協助

香港確診新冠肺炎的80歲老翁曾乘坐的鑽石公主號郵輪，目前仍停泊在日本橫濱，船上人員仍被隔離，惟確診人數日增。有船上被隔離的港人旅客向香港入境處及立法會議員求助，指自己生活在船上「仲慘過坐監」，又指船上有傳由於有更多新型冠狀病毒確診個案，日本方面可能延長14日隔離檢疫時間，加上部分人士仍未取得心臟病等藥物，情況緊急，要求港府派員配送物資支援。

入境處表示，根據郵輪公司提供的資料，共有260名港人乘坐該艘郵輪，其中3名港人被確診感染新冠肺炎，目前正在當地醫院接受治療，其餘港人自上周三(5日)起在船上被隔離14天。

處方指，與香港駐東京經濟貿易辦事處在本月初獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐日本國大使館、日本外務省、香港旅遊業議會及有關郵輪公司了解情況。至於接獲的港人求助包括要求協助盡快回港或提供隔離期間所需的藥物，處方已就有關求助向郵輪公司及其當值醫生反映，並透過中國駐日本國大使館及經貿辦要求日本有關當局提供藥物及協助。

據郵輪公司所述，現時部分港人已獲發藥物，日本當局正陸續將藥物送達其他求助港人。就此事件，入境處將於今日(9日)稍後時間派員前赴當地直接與有關單位聯繫，確保受影響的香港居民得到協助。入境處和經貿辦亦會了解該批港人在下周三(19日)隔離完結後的去向，以協助安排。消息指，處方將派1至2名人員前往日本橫濱協助船上被隔離的港人旅客。

立法會議員鄭泳舜指出，近日接獲數名港人的救助，指船上缺乏重要藥物，有人至今仍未收到5日前要求的藥物，心情焦慮，認為港府應派出專職小隊到日本，包括入境處和衞生署職員，以支援受影響港人，並即時為船上港人提供藥物配送支援，盡快協調港人旅客於當地陸上隔離或回港隔離。

事主黃小姐表示，她的父母在上月25日大年初一登上鑽石公主號，原定上周四(6日)回港，但自日本當局發現有確診新冠肺炎患者坐過該船，之後又陸續出現確診個案，他們便被拒絕落船。

黃續指，其父現年63歲，患有心臟病及糖尿病，需要長期服食「薄血丸」，他們曾多次向船公司及入境處救助，至昨晚(8日)才收到有關必需藥物。其母則在上周一(3日)出現喉嚨痛、咳嗽、輕微發燒等症狀，船上醫生僅要求她自行服用退燒藥，到了翌日其母更發高燒，惟在多次要求船公司派醫生為其診治及進行新冠肺炎的快速測試後，僅獲船上醫生的電話問診及小量退燒藥，其母病情至昨日才好轉。