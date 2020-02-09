修例風波：馬鞍山火燒人情況穩定　已出院回家休養

馬鞍山去年11月發生的火燒人慘案，事主經過接近3個月治療，共進行4次植皮手術，情況已告穩定，現時已出院回家休養，未來需定期覆診，並接受物理治療及職業治療；不過，事主傷口仍然痕癢，其中左手傷口仍多，水腫情況嚴重，關節位仍痛，右手要繼續戴壓力手套，但會腫及生水泡，雙手未能完全伸直。

議員葛珮帆指昨日(8日)元宵節探望事主夫婦，事主指最後一次植皮後有多處皮膚一直未埋口，醫生建議再做一次植皮手術，但事主之前幾次的經驗實在太痛，除了植皮後的傷口痛外，大腿割了皮的地方亦會好痛，所以不想再做植皮手術，現在左手的傷口要每天清洗。

事主現時雙手未能完全伸直，手指也不太靈活，兩邊耳朵大小不一，原來左耳耳殼邊也被燒去，因此左耳比右耳細，可幸對聽力沒有影響。

事主表示很高興能夠回家，可以多走動，只是仍不敢飲他一直想飲的啤酒，他說能和家人一起就已經很好。回想當日被焚有何感想，他說自己當時有點衝動，但以後仍不會怕，遇到不平事，仍然會挺身而出，警方已為他錄取口供，希望盡快將兇徒繩之於法。

案發於去年11月11日，57歲事主在連接馬鞍山公園及海栢花園的行人天橋上，懷疑與人因政見問題發生肢體碰撞，遭人潑懷疑易燃液體，其後被點火成火人，事主42%皮膚2級燒傷，包括手、腳、面及胸口，被送往醫院深切治療病房接受治療，情況一度危殆，至日前終於出院。