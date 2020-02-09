連續5日無人確診新冠肺炎　珠海22名患者曾到澳門

新冠肺炎持續，人心惶惶，各地紛紛推出防疫措施。澳門衞生局疾控中心今(9日)公布至今曾到澳門的人士在外地被確診的數字，其中珠海有22例、香港3例及台灣1例。另山頂醫院亦指，澳門最近5天沒有新增確診個案，而當地累計10宗確診病例中，9人屬輕症，1人已康復出院。

澳門衞生局疾控中心指，曾到澳門並在外地確診的個案中，發病前到澳門的19例珠海患者是湖北旅客，部分是離開澳門時發病，大部分是離去一段時間才發病。另外3名珠海確診的並非旅客，1人是湖北回澳門，在星際酒店會所工作，該名人士在澳門停留較長時間，當局已對其同事作跟進，至今無任何人發病。1人住在珠海，離開後才發病，在澳門無密切接觸者；另1人來自深圳，發病當日離去，無密切接觸者。

至於香港方面，其中1名於上月底在香港確診，同月中旬曾到澳門水立方娛樂場活動，至今無發現該娛樂場有任何人懷疑感染。

另山頂醫院透露，澳門累計確診個案共10例，其中輕症9例，已康復出院有1例；累計593宗疑似個案，尚有28宗個案待排除，而累計55名密切接觸者在路環高頂公共衞生臨床中心隔離，當中有17人已解除隔離。衞生公共化驗所於過去24小時檢測107個樣本。