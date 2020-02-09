世界夢號乘客怒轟政府無能　「留港仲驚過喺船」

郵輪「世界夢號」因曾接載新冠肺炎確診患者，3600名乘客及船員被迫在船上滯留，直至今日(9日)所有船員的檢測樣本結果均顯示對新冠肺炎呈陰性後，終可落船回家。及至傍晚6時，乘客陸續步出郵輪碼頭，其中有坐輪椅的男乘客對於能夠離開郵輪表示高興，「我自由啦，卒之都走得甩」，又稱是次旅程終身難忘。另有男乘客戴着眼罩和口罩落船，他稱岸上人多，「留喺香港仲驚過喺船上面。」

乘客周女士批評政府處理是次郵輪檢疫毫不透明，質問道：「唔講清楚要困我哋幾多日，萬一有人中招呢幾日又計唔計隔離期？」她稱，船上衞生情況很好，加上沒有內地乘客，確診患有新冠肺炎的乘客亦是在上一個航程登船，所以不擔心會受到感染，「喺船仲安全過上岸，政府唔封關，放好多大陸人入嚟，社區入面好多隱形病人，應該直頭(封關)唔好畀佢哋(內地人)落嚟」。

乘客林先生亦炮轟政府無能，他指郵輪抵港首日衞生署已派人為乘客量度體溫，結果所有人都沒有發燒，「唔明白點解要困多我哋幾日」。他稱，自己患有糖尿病，因應4日船期帶備了5日分量的藥物上船，結果被困船上8日，雖然有親友送藥，但都停了藥兩日。