政Whats噏：鍾國斌話政府冇聯絡傾購口罩　搵陳肇始唔覆機

香港口罩供應不足，市面上「一罩難求」。政府早前宣布加強本地口罩生產，安排額外嘅生產線，仲話已經聯絡咗全部商人，睇吓有乜嘢需要。紡織及製衣界議員鍾國斌(Felix)今日(9日)就喺社交平台發文話，「實際上政府無人聯絡過我喎」，相反佢嘗試聯絡食物及衞生局局長陳肇始，但陳就唔理佢囉！

Felix喺Facebook貼文，話政府之前聲稱懲教署正在計劃同安排額外嘅口罩生產線，而有啲個別商人都做緊自己嘅工作。政府仲話已經聯絡咗所有嘅商人，睇吓啲商人有乜嘢需要，如果需要廠房去生產口罩，政府亦都會去工業邨睇吓有冇適合嘅廠房，畀廠商用嚟生產口罩。Felix引述完政府嘅說話，就留言呻話「實際上政府無人聯絡過我喎」。唔知佢咁講，係咪覺得政府唔當佢係商人？定係覺得自己被政府遺忘，所以「呷醋」呢？

由於身兼行政會議成員嘅經民連議員林健鋒日前話已訂購咗部口罩生產機，有網民留言話：「可能政府以為問咗林健鋒就等於問埋你(Felix)。」而Felix就回覆話：「可能問咗佢(林健鋒)就代表問咗全人類。」唔知佢咁講，係咪覺得政府「大細超」呢？其實經民聯本身就喺自由黨分裂出嚟嘅，兩黨之間意見不合、針鋒相對都係意料之內。

另有網民講笑咁話，可能政府唔覺得Felix係「個別商人」，批評政府乜都唔想人做同埋「得把口」、「官僚」，仲叫Felix嘅口罩賣畀香港市民，唔好「麻煩」政府嘞！

我哋問過Felix，佢話自己明明都開緊口罩生產線，但唔知點解就係冇政府人員就生產口罩而聯絡過佢，反而佢就有WhatsApp陳肇始，仲話明明陳係負責解決口罩問題嘅官員，但竟然最後都冇覆機。

講到先前業界研究嘅防菌、可洗、可再用嘅口罩，Felix話正安排認證同生產事宜，預計喺本月底可生產到2萬至3萬個可重用口罩，希望可以解決到口罩短缺問題，又話依家每日市民都要丟棄大量口罩，難免引起環境污染同衞生問題，質疑政府有冇考慮過相關問題喎。