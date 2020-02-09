議員轟港府霸王硬上弓　突改曹公潭康樂中心作隔離營

因應新冠肺炎疫情，自昨日(8日)起，所有從內地入境香港的人均須接受強制隔離檢疫，而政府多個用於隔離的場所亦惹起周邊居民的強烈不滿。多位荃灣區民主派區議員今(9日)召開記者會，指有消息稱入住西貢戶外康樂中心的隔離人士，將移至曹公潭戶外康樂中心，批評政府此舉「霸王硬上弓」。

多名議員批評政府在使用曹公潭作隔離營前沒有諮詢該區區議會，又指不知道隔離人士可否自由進出，恐增加社區爆發新冠疫情的機會，要求政府清楚解釋曹公潭是否適合選址，以及暫停使用曹公潭作隔離營，並盡快全面封關，堵截病毒源頭。

趙恩來在會上透露，早前曾與康樂及文化事務署職員會面，當時職員直言曹公潭採用中央冷氣，以7至8人大型房間為主，房內亦沒有單獨浴室，不適合作隔離營地。惟政府昨日突然公布把曹公潭用作非港人隔離營，等同免費提供內地人住宿及身體檢查，批評政府霸王硬上弓，事前沒有知會居民，營內設施亦可能引致交叉感染，要求盡快解釋隔離設施及相關安排。

街坊楊女士指自己居於附近的朗逸峯，距離營地只有數分鐘路程。她指醫學監察文件中未有強制要求隔離人士逗留於營內，擔心他們可自行進出，甚至到市中心等人多的地方，增加社區爆發疫情風險。楊又指，擔心營地設施不適合作隔離用途，或會引致交叉感染，認為政府應盡快釋除市民疑慮，並證明曹公潭屬適合選址。