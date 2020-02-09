入境處未來7日有限度服務　換證中心停止開放

政府日前宣布延長公務員在家工作安排一星期至下周日(16日)，入境事務處表示，明日(10日)至下周日將提供基本及有限度公共服務。處理旅行證件的旅行證件及國籍(申請)組及旅行證件(簽發)組、西九龍辦事處和元朗辦事處，將只提供緊急申請及領取香港旅行證件服務。

處理身份證的港島人事登記辦事處、觀塘人事登記辦事處和元朗人事登記辦事處，只提供補領身份證服務，所有婚姻登記處只提供處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務。

各辦事處將按正常辦公時間提供服務，而個别辦事處的具體辦公時間，可參閱入境處的官方網站或流動應用程式。至於入境處其他辦事處包括各區智能身份證換領中心，以及其他各項公共服務，將會繼續暫時停止開放和提供服務。

入境處表示，有關安排暫定實行至下周日，屆時會視乎情況，再另行公布。已預約入境處其他服務的市民，可在稍後日子前往相關辦事處繼續辦理相關手續，無需另行重新預約。