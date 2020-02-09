鸚鵡熱個案創有紀錄新高　專家指雀鳥飛行揚塵可帶菌

透過風乾雀糞或帶菌分泌物傳播的鸚鵡熱感染個案再度創出新高。香港去年全年錄得22宗鸚鵡熱呈報個案，是自2008年該病列入法定呈報傳染病以來有紀錄最多。衞生防護中心指全部屬散發個案，未發現大規模爆發情況。有傳染病專家指出，不少個案未有雀鳥接觸史仍中招，是因為雀鳥飛行時羽毛揚起的塵亦可帶菌，散播空氣中不慎吸入足以致病。

衞生防護中心表示，去年錄得的22宗個案，病人年齡介乎37至86歲，當中超過一半人本身有長期病患。全部個案的患者已經康復，但有4名患者曾需入住深切治療部。此4宗個案中，有3人併發肺炎，除了其中1人家中有養鸚鵡外，其餘3人均表示於潛伏期間沒有雀鳥接觸史，感染途徑不明。

防護中心的流行病學調查發現，約一半屬本地個案，所有錄得的個案全部屬散發個案，至今未發現有流行病學關連，中心會繼續密切監察鸚鵡熱個案的情況；而香港前年則錄得17宗鸚鵡熱感染個案。中心指出，鸚鵡熱較常見病徵包括發燒、發冷、頭痛、乾咳、肌肉疼痛及氣喘，嚴重個案會引致肺炎、腦炎、心肌炎、肝炎及敗血症等。

勿以為鸚鵡熱只有鸚鵡才會播菌，其實所有鳥類均有機會將此病傳染給人類，但以鸚鵡、葵花鸚鵡、長尾小鸚鵡、金剛鸚鵡等寵物鳥和火雞與鴨等家禽，較為常見，看似健康的雀鳥亦可能帶菌。中心指出，患者一般透過吸入帶病禽鳥已風乾的排泄物、呼吸分泌物或羽毛塵內的鸚鵡熱衣原體而感染，但通常不會人傳人。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，鸚鵡熱個案創新高，但暫未見到有流行病學關連，估計個案上升與群組爆發無關，有可能是多了人養鸚鵡。他又指輕微個案症狀與一般呼吸道病徵相似，容易漏診，醫生處方普通抗生素後可能已痊愈，未必會去到種菌化驗一步，因此呈報個案有機會被低估。

梁亦表示，未必一定要直接接觸鸚鵡才會感染，估計不少個案是誤中由鸚鵡振動翅膀時揚起的病菌而發病，此病可說是難以預防，但是否致病需視乎本身抵抗力、接觸病菌劑量而定。梁建議養鸚鵡的市民清潔鳥籠時，盡量勿用掃把或吸塵機，這些都有機會揚起帶菌塵埃，建議可用濕毛巾擦拭。

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「自呈報以來鸚鵡熱感染個案」

年份/宗數

2019/22

2018/17

2017/9

2016/8

2015/2

2014/6

2013/2

2012/5

2011/2

2010/1

2009/1

2008/0

資料來源：衞生防護中心