至今918人接受強制檢疫　昨入境人次減至2.3萬

政府昨日(8日)開始對從內地入境人士實施強制檢疫14日的措施，昨日共有468名人士須接受強制檢疫，包括411名香港居民及57名非香港居民，當中459名在家中或酒店接受檢疫，9人入住政府安排的設施。截至今晚(9日)7時，共有918名人士接受強制檢疫，包括814名香港居民及104名非香港居民，當中12人入住政府安排的設施。

政府又稱，措施開始至今運作大致暢順，香港與內地的跨境人流如預期大幅減少，昨日總入境人數為23,399，比前日(7日)下降76%，絕大部分是由外地乘飛機回港的香港居民及外國遊客。昨日經仍開放的兩個陸路口岸入境有1430人，較前日下降98%，大部分經港珠澳大橋從澳門來港。今日截至晚上7時，經機場、深圳灣和港珠澳大橋香港口岸入境的人數分別為14,763、270和810。

鑑於強制檢疫安排可能對受影響人士造成不便，民政事務總署及各區民政事務處至今已設立37條電話熱線供查詢，共收到約130個要求協助或查詢的來電。社會福利署會為接受檢疫而無法自行安排日常生活所需的人士提供協助，昨日已為10個家庭共16名人士提供協助。

政府發言人再次強調新措施沒有影響貨品輸港，昨日有超過1900車次貨車抵港，呼籲市民毋須擔心食品及日常生活用品供應，又指未來兩周是關鍵時期，呼籲市民同心團結為香港打贏抗疫戰，要求市民務必盡量留在家中，避免到人多的場所，並注意個人衞生。