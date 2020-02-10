內地新冠肺炎確診數逾3.7萬　企業物資不足復工無望

新冠肺炎疫情持續加劇，截至周一（10日）凌晨，內地確診病例已達37,237宗，累計死亡人數達813人；其中湖北省為疫情重災區，省內確診人數已突破2.7萬宗，疫亡者已達780人。因疫情影響，內地春節假期多次延長，部分省市原定周一復工，惟多間企業因「封城」措施，向政府申報前夕因口罩等防疫物資不足，需再度延遲復工日期。

廣東深圳市在上周六（8日）宣布一系列的封城措施，當中企業後工需要具備口罩、消毒藥水，以及做好人員排查等防控物資及制度完善的情況下，方可批准復工。據內地傳媒報道，深圳多個園區、街道的企業因防控物資不足復工無望；另有企業雖儘管提交復工申請，但因物資不足的情況下不能通過審批；更有企業宣布會再度延期復工。

除了企業復工外，市政府亦限制人員進入市內，要求所有將要進入深圳的車輛以及車上所有人員必須提前在網上申報，在通過車輛防疫檢查點及測量體溫後方可進入市內。而所有住宅屋苑、城中村居住的人員，進出均需實施認證管理，憑規定系統的認證圖碼或人員通行證後方可進出；另市民在巴士、的士上內未按規定佩戴口罩，將被勸離。

不斷更新（香港時間）：

0427 海南省新冠肺炎疫情防控工作指揮部提出，要求當局在周一前，完成所有密切接觸者的隔離觀察；並於2天內完成所有疑似患者的核酸檢測初篩工作。

0314 山西新增4宗確診病例，累計119宗。